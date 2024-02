A madrugada do dia 12 de fevereiro de 2002 marcou um dos mais tristes episódios da história do Carnaval porto-alegrense. Sem espaço para a passagem das alegorias, carnavalescos da Imperadores do Samba quebraram o meio-fio da Avenida Loureiro da Silva para remover um carro abre-alas estragado. O objetivo era entrar na Avenida Augusto de Carvalho, via que abrigava estruturas improvisadas a cada ano para os desfiles das escolas de samba da Capital.