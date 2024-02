A CEEE Equatorial informou, no final da noite desta segunda-feira (5), que foi instalado um poste provisório no posto de saúde Mario Quintana, na Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre. A unidade está sem energia elétrica desde a tempestade que atingiu diversos municípios gaúchos em 16 de janeiro, incluindo a Capital, e mantém atendimentos parcialmente com o apoio de um gerador.