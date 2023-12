Uma panela esquecida no fogo pode ter sido a causa do incêndio que destruiu uma casa de madeira e deixou um jovem, de 19 anos, morto na manhã desta segunda-feira (11), na Rua da Represa, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Testemunhas relataram à polícia que o morador chegou em casa embriagado e disse que iria cozinhar algo. Depois, não respondeu mais as mensagens.