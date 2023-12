Motoristas que passam pela BR-290 no trecho após a ponte do Guaíba enfrentam alteração no trânsito no início da noite desta sexta-feira (29). Cerca de 30 pessoas realizaram bloqueio no quilômetro 122 da rodovia. O ato seria em razão de falta de luz na região. Por volta das 19h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito, que chegou a ficar em meia-pista na região, estava liberado.