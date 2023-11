A organização do South Summit Brasil definiu os nomes dos primeiros 50 speakers que farão parte da programação em Porto Alegre. A próxima edição, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, contará com palestras de 10 unicórnios — startups que atingiram uma avaliação de mercado acima de US$ 1 bilhão. Veja a relação dos participantes mais abaixo.