O festival Sunset Games volta a Porto Alegre neste fim de semana com uma série de atividades esportivas voltadas à promoção da saúde e ao combate ao sedentarismo. O evento foi aberto oficialmente na tarde desta sexta-feira (10), no Trecho 3 da Orla, com a presença da secretária de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia, atletas, organizadores e comunidade.