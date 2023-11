O acesso à Cachoeirinha, na Região Metropolitana, pela Avenida Assis Brasil, está com duas das três pistas bloqueadas por conta do avanço do Rio Gravataí. O bloqueio à direita no sentido Porto Alegre a Cachoeirinha foi feito ainda na segunda-feira quando a água começou a invadir a via. Na terça-feira, a faixa do meio também teve o fluxo interrompido por conta do avanço da água, situação que se repete nesta quarta-feira (22). O trecho foi sinalizado pela Prefeitura.