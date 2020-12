Porto Alegre Bibo Nunes alfineta, mas nega ruptura com Melo: "Tem os motivos dele para fazer as escolhas" Com decisão de manter Germano Bremm como secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, prefeito eleito sepultou as chances de Camila Nunes (MDB) ocupar um lugar de destaque na política municipal de imediato