Veículo fico com a parte da frente destruída. Policiais tiveram ferimentos leves

Uma viatura da Brigada Militar colidiu em uma árvore, no canteiro central da Avenida Eduardo Prado, na zona sul de Porto Alegre. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (3), próximo ao cruzamento com a Rua Atílio Superti.

O veículo trafegava no sentido Centro-bairro quando o policial que dirigia a viatura perdeu o controle do carro. Dois brigadianos que estavam na viatura tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo Samu no local. Eles passam bem.