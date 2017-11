A obra no Viaduto da Scharlau , em São Leopoldo, foi suspensa por volta das 17h desta quinta-feira (2), devido a problemas na sinalização dos desvios. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão para retomada do trabalho, que iria terminar apenas na noite de sábado.

Com a liberação do trecho, não há mais desvios na região e os motoristas não encontram mais congestionamentos no trecho. No início da tarde, no sentido Porto Alegre-interior a lentidão era de aproximadamente três quilômetros.