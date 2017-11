A manhã desta sexta-feira (3) começou com transtornos para quem trafega na região da Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Por volta das 6h30min, uma árvore de grande porte caiu na Estrada João de Oliveira Remião, nas imediações da Avenida Bento Gonçalves.

O trânsito está totalmente bloqueado no sentido bairro-centro e o desvio é feito pela pista contrária. Já no sentido centro-bairro, os motoristas que estão na Avenida Bento Gonçalves e querem acessar a Estrada João de Oliveira Remião precisam seguir pela Rua Dolores Duran.

Fios de energia e de telefonia foram danificados. Equipes da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) estão no local realizando os desvios no trânsito e o Corpo de Bombeiros trabalha para cortar e remover a árvore do asfalto.