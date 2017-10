Marina Pagno / Agência RBS

O trânsito no sentido Interior-Capital da Rodovia do Parque (BR-448) em Canoas está parcialmente bloqueado para uma operação de descarga de placas de 7 metros. Esse material foi transportado por dois caminhões até uma empresa que fica nas margens da rodovia, na altura do km 13.

Leia Mais Veja como está o trânsito em Porto Alegre e na Região Metropolitana nesta tarde

Duas faixas da via estão bloqueadas no sentido a Porto Alegre para a operação de descarga, gerando muita lentidão no trânsito. Motoristas podem utilizar a BR-116 como alternativa no sentido à Capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação deve acabar por volta das 18h.