Se a prefeitura de Porto Alegre utilizar todo o valor que será antecipado de receitas do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e o ingresso de receitas for o mesmo do mês anterior, a primeira parcela do salário de outubro dos servidores públicos poderá chegar R$ 3.250. A reportagem de GaúchaZH chegou a esse valor somando o montante referente à primeira parcela do mês passado ao valor extra que ingressará nas contas do município e dividindo pelo número de matrículas. Na terça-feira (25), o Paço Municipal afirmou que usaria os R$ 35 milhões para a folha de pagamento.