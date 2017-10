Você conhece Porto Alegre? Sorte a sua. Quem decidiu adotar a capital gaúcha ou precisa viajar à cidade costumeiramente precisa contar com a boa vontade dos mais experientes para poder descobrir os endereços do município.

Há cinco anos, as esquinas de Porto Alegre estão abandonadas. As placas de rua resistem aos acidentes de trânsito, intempéries e vândalos. Segundo levantamento da Associação Gaúcha das Empresas de Publicidade Ao Ar Livre (Agepal), existem atualmente 5 mil placas de ruas em Porto Alegre. Desse total, 70% está em más condições.

Em 2012, o contrato com a concessionária responsável pela instalação e conservação da sinalização expirou e a prefeitura não o renovou. A conclusão do processo licitatório é aguardada até hoje. A concorrência foi lançada em 2015 e não teve interessados. Na ocasião, a prefeitura planejou lucrar com o investimento, o que desmotivou a participação das empresas. A disputa foi relançada em 2016, mas acabou suspensa após questionamentos do Ministério Público de Contas.