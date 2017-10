Chope, música, comidas típicas alemãs e brincadeiras: esse será o cenário da Vila Germânica, a OktoberFest do Moinhos de Vento , que ocorrerá na Rua Fernando Gomes, em Porto Alegre , neste domingo (29). A via ficará fechada para realização do evento.

Ao meio-dia, haverá um almoço dentro do Vila Restobar e brincadeiras ao ar livre para as crianças, como roda de dança, cabo de guerra, corrida do saco e queimada. No meio da tarde, uma estrutura será montada na via. Além da apresentação da banda Free Souls, o público será convidado para subir ao palco e participar de uma das atividades mais tradicionais das festas alemãs: a competição de chope a metro.