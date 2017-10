Um buraco na calçada da Rua Dona Zulmira, no bairro Cavalhada , zona sul de Porto Alegre , está prejudicando a mobilidade de pedestres. Segundo moradores, o problema existe há, pelo menos, 10 meses.

— Em dezembro, faremos um ano do protocolo de reclamação aberto no sistema da prefeitura — afirma o usuário do aplicativo Pelas Ruas Ricardo Reginato.