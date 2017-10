A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) emitiu nota na tarde desta terça-feira (17) sobre o pedido de exoneração do presidente Solimar Amaro. A informação que consta no comunicado é de que o vice-presidente da Fasc, Joel Lovatto, irá assumir o cargo interinamente.

No início de agosto, uma reportagem publicada em GaúchaZH mostrou uma redução de 52,4% no número de funcionários dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) – 110 técnicos terceirizados deixaram as unidades ao final de um convênio.