Moraes determina que X faça "pagamento imediato" de multa de R$ 8,1 milhões

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a rede social X pague uma multa de R$ 8,1 milhões imediatamente. A decisão, divulgada nesta quinta-feira (20), ocorre depois que a empresa deixou de fornecer dados sobre a conta do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. As informações são do Estadão.