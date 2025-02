Lula cogita mudar o comando da Saúde, diz jornal; Padilha é favorito para substituir Nísia em ministério

Ministro chefiou o Ministério da Saúde durante o governo de Dilma Rousseff. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente Lula comunicou a aliados a possibilidade de mudança no comando da Saúde: a ministra Nísia Trindade deve ser substituída na reforma ministerial. A gestão tem sido alvo de queixas do Congresso, do Palácio do Planalto e do próprio Lula — que cobra a falta de uma marca forte da área. As informações são da Folha de S. Paulo.

Segundo a publicação, o nome mais forte para substituí-la é do ministro Alexandre Padilha, que atualmente comanda a Secretaria de Relações Institucionais e que foi titular da Saúde no governo de Dilma Rousseff.

Aliados do presidente relatam a insatisfação do chefe do Executivo com o desempenho de Nísia. No ano passado, a gestão da ministra foi marcada por críticas e pressão do centrão relacionada ao orçamento da pasta. De acordo com a avaliação do Palácio do Planalto, em um momento de queda de popularidade do presidente, o Ministério da Saúde tem um grande potencial de apresentar políticas públicas de maior visibilidade.

Durante conversa para discutir nomes para substituir Nísia, Lula apresentou preferência pelo também ex-ministro da Saúde Arthur Chioro. No entanto, segundo relatos, o presidente deve optar por Padilha por questões políticas e pela relação do ministro com os integrantes da pasta.

Quem é Nísia Trindade

A ministra foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Ela assumiu o Ministério da Saúde no início do terceiro governo Lula, em 2023.

Nísia é socióloga, gestora pública e professora de História das Ciências e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e de Sociologia, no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Ministra Nísia Trindade assumiu a pasta da Saúde no início do terceiro governo Lula. Duda Fortes / Agencia RBS