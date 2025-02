Defesa de Bolsonaro manifesta "indignação" e "estarrecimento" com denúncia sobre tentativa de golpe

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou "indignação e estarrecimento" com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que o acusa de envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado.

O comunicado, divulgado nesta terça-feira (18), reitera que Bolsonaro nunca compactuou com qualquer tentativa de romper a ordem democrática no Brasil. As informações são do G1.