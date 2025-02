Comissão mista marca votação do orçamento de 2025 para 11 de março

O deputado federal Julio Arcoverde (PP-PI), presidente da Comissão Mista de Orçamento, marcou para 11 de março a votação do relatório do orçamento de 2025. O projeto foi enviado pelo governo no final de agosto do ano passado, mas o texto ainda não foi analisado. Com isso, o Executivo só pode gastar 1/12 dos recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).