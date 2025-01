Rodrigo Decimo toma posse como prefeito e promete gestão eficiente em Santa Maria

Novo prefeito prestou juramento às 16h45min no auditório da Universidade Franciscana, ao lado da vice, Lúcia Madruga. Eduardo Ramos / Prefeitura de Santa Maria/Divulgação

Em cerimônia no auditório da Universidade Franciscana, Rodrigo Decimo (PSDB) foi empossado prefeito de Santa Maria nesta quarta-feira (1º). Em seu discurso, prometeu liderar uma gestão eficiente, aprimorar os serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população.

Vice-prefeito da cidade entre 2021 e 2024, Decimo representa a continuidade do governo de Jorge Pozzobom (PSDB), que se despede da prefeitura após dois mandatos. A nova vice-prefeita é Lúcia Madruga (PP), ex-secretária da Educação do município e primeira mulher a participar da gestão da cidade em 166 anos.

Décimo prestou juramento às 16h45min e discursou por 12 minutos. No pronunciamento, garantiu que governará para todos e que pretende trabalhar em harmonia com a Câmara Municipal, onde ainda não formou maioria.

— Não faltarão dedicação, empenho e transparência. Agradeço à confiança de todos que, nas últimas eleições, nos colocaram nessas posições e reforço que, a partir de hoje, governaremos para toda a cidade — ressaltou.

O novo prefeito ainda se comprometeu a tornar o município mais justo e inclusivo:

— Vamos planejar e executar cada ação com competência para que as pessoas se sintam valorizadas e para que cada bairro, rua, praça e espaço público seja atendido e cuidado.

Além do prefeito, tomaram posse os 21 vereadores eleitos. A cerimônia foi conduzida por Alice Carvalho (PSOL), vereadora mais votada da cidade e primeira mulher a presidir uma sessão de posse da história do legislativo municipal.

— O fato de ser uma das três mulheres eleitas e a única pessoa negra na legislatura aumenta nossa responsabilidade e expressa o histórico problema da falta de representatividade que vivemos hoje em uma sociedade machista e estruturalmente racista — discursou Alice.

Após o ato de posse, Decimo tirou fotografias com familiares, amigos e aliados. A transmissão de cargo e a posse dos novos secretários do governo está marcada para as 19h, no Mercado da Vila Belga.

Perfil

Com 57 anos, Rodrigo Decimo é natural de Uruguaiana e migrou com a família para Santa Maria em 1983. Casado há quase 30 anos com Janise Belochio, é pai de dois filhos, Luíse e Lorenzo.