Plataformas não participam de audiência da AGU para debater moderação nas redes sociais

De acordo com o representante da União, a preocupação é com empresários que utilizam as redes para negócios e com a proteção de crianças e adolescentes após o encerramento do programa de checagem de fatos da Meta nos Estados Unidos

