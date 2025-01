Iniciativa IBGE+ é suspensa temporariamente após crise com servidores

Proposta encontrou resistência de servidores do instituto.

O Ministério do Planejamento e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgaram nota conjunta informando a suspensão temporária da iniciativa da fundação privada IBGE+ . A proposta enfrentou resistência de servidores.

Na nota conjunta, a Pasta e o IBGE informam que resolveram "em comum acordo, suspender temporariamente a iniciativa da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE (IBGE+), proposta apoiada pelo MPO, para o desenvolvimento institucional e a ampliação das fontes de recursos para o IBGE", diz o texto.

Os órgãos afirmam que estão sendo mapeados modelos alternativos que podem implicar em alterações legislativas , "o que requererá um diálogo franco e aberto com o Congresso Nacional".

O Planejamento e IBGE afirmaram ainda que "qualquer decisão que oportunamente for tomada seguirá o debate no IBGE e com o Executivo e o Legislativo".