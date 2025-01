Prévia da inflação oficial sobe 0,11% em janeiro, afirma IBGE

Grupo de alimentos e bebidas apresentou a maior variação, um aumento de 1,06% e o maior impacto, 0,23 ponto percentual. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 0,11% em janeiro, após ter subido 0,34% em dezembro, informou nesta sexta-feira (24) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 4,5% em 12 meses. O índice superou as projeções, que indicavam avanço de 4,22% a 4,62%, com mediana de 4,36%.

Dentre os grupos de serviços analisados, a maior variação foi registrada no setor de alimentação e bebidas, com 1,06% e o maior impacto, 0,23 ponto percentual (p.p.), no índice do mês, seguido do grupo transportes, com 1,01% e 0,21 p.p.

Por outro lado, o grupo habitação (-3,43%) registrou deflação, ajudando a conter o índice. Os demais grupos ficaram entre os 0,72% de artigos de residência e os 0,15% de comunicação.