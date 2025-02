Saiba quais são as entidades de Caxias contempladas por edital de emendas da deputada Denise Pessôa

Das 50 propostas escolhidas no Rio Grande do Sul pelo edital de emendas parlamentares da deputada federal Denise Pessôa (PT), sete são de Caxias do Sul: Associação Mão Amiga, Recanto Da Compaixão Frei Salvador Pinzetta, Centro De Desenvolvimento Sustentável E Direitos Humanos, Instituto de Leitura Quindim, Fluência Casa Hip Hop, Associação Cultural Anima D'Itália Folclórico Girotondo (Acadi) e Casa Anjos Voluntários. Cada proposta será contemplada com R$ 200 mil.