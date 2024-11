A Polícia Federal (PF) indiciou nesta sexta-feira (8) o candidato derrotado à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) pelo crime de uso de documento falso. Marçal apresentou um laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL) em 4 de outubro, antevéspera do primeiro turno das eleições municipais. As informações são do portal g1.