Eleições 2024

Quase 20 mil eleitores paulistanos anularam voto digitando número de Marçal no segundo turno

Depois do 28 do influenciador, que apareceu 19.561 vezes, a legenda do PSDB, 45, foi a mais digitada pelos cidadãos da capital de São Paulo, com 15.511 inserções

28/10/2024 - 14h17min