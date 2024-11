Festa do tiro

Cidade de SC é decretada capital nacional dos Atiradores pelo presidente do Senado após Lula não sancionar lei

Rodrigo Pacheco promulgou a legislação e afirmou que a posição do governo não foi clara pelo veto. Relator do projeto, senador Esperidião Amin, argumenta que celebração é realizada pela preservação das raízes germânicas no Estado catarinense

