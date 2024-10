Em São Paulo

Nunes diz que eleitores de Marçal são bem-vindos, mas rejeita presença do ex-coach no palanque

Em disputa com Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno, atual prefeito espera contar com aqueles que votaram no candidato derrotado do PRTB, mas é taxativo ao afirmar que não vai procurá-lo nem dividirá palco com ele

08/10/2024 - 18h34min