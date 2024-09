A rede social X retornou temporariamente na manhã desta quarta-feira (18), ao permitir que alguns perfis tivessem acesso à plataforma. No entanto, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a liberação ocorreu devido a uma "instabilidade no bloqueio". A Corte ainda está verificando as informações sobre postagens realizadas por alguns usuários, de acordo com o jornal O Globo.