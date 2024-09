Reunião com líderes da Câmara Notícia

Lula critica Daniel Ortega e volta a defender novas eleições na Venezuela

Ao citar o nicaraguense, presidente afirmou que não ir a um evento não é motivo para retaliação. No início de agosto, a Nicarágua anunciou a expulsão do então embaixador brasileiro no país, após ele deixar de comparecer ao aniversário de 45 anos da revolução sandinista

27/08/2024 - 11h58min Atualizada em 27/08/2024 - 11h58min