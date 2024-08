Em Brasília Notícia

Governo fornecerá gás de cozinha para 20 milhões de famílias até dezembro de 2025

Anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante cerimônia de lançamento da Política Nacional de Transição Energética, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad

26/08/2024 - 19h59min Atualizada em 26/08/2024 - 19h59min