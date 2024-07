TSE Notícia

Principais restrições do calendário eleitoral começam a valer a partir deste mês; saiba quais são

O primeiro turno será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno

01/07/2024 - 07h50min Atualizada em 01/07/2024 - 07h52min