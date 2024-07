O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na tarde desta quinta-feira (18) com a Junta de Execução Orçamentária (JEO) para discutir bloqueios no orçamento deste ano para equilibrar as contas públicas e cumprir a meta fiscal. O encontro está marcado para às 15h30min. As informações são do jornal O Globo.