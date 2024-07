Com quatro novos membros Notícia

Lula reinstala comissão sobre mortos e desaparecidos políticos

Iniciativa havia sido encerrada em dezembro de 2022, no governo de Jair Bolsonaro. Ao todo, são 144 casos pendentes, como os desaparecimentos da Guerrilha do Araguaia e as valas encontradas nos cemitérios de Perus, em São Paulo

04/07/2024 - 13h07min