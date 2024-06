O Partido Liberal (PL), legenda à qual o ex-presidente Jair Bolsonaro é filiado, receberá a maior fatia dos R$ 4,9 bilhões do fundão eleitoral – dinheiro público destinado a patrocinar as campanhas de 2024. O PL ficará com R$ 886,8 milhões. O segundo partido com mais recursos é o Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é filiado. A legenda receberá R$ 619,8 milhões.