O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, na quarta-feira (22), sem vetos, a lei que muda as regras do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), para o período entre 2024 e 2026. O texto sancionado define o valor de R$ 15 bilhões como teto de renúncia tributária para beneficiar empresas com faturamento de até R$ 78 milhões e que exerçam 30 atividades do setor de eventos. A cerimônia de assinatura da lei ocorreu no Palácio do Planalto.