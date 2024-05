Unidades de cartórios eleitorais, centrais e postos de atendimento ao eleitor da Justiça Eleitoral funcionarão nesta quarta-feira (1º), quando é celebrado o feriado do Dia do Trabalhador. Algumas unidades, porém, não abrirão em razão da chuva que atinge o Estado (confira a lista no link indicado abaixo).