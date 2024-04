O plenário do Senado Federal discute nesta quarta-feira (17), o anteprojeto de atualização do Código Civil. O trabalho de revisão esteve a cargo de uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A proposta trata, por exemplo, da união homoafetiva, ampliação do conceito de família, transmissão hereditária, critérios para criação de imagens de pessoas mortas por inteligência artificial, reconhecimento jurídico de pets e regulamentação da doação de órgãos.