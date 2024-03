O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou a Ramalah, na Palestina, neste domingo (17), em meio à crise diplomática entre Brasil e Israel. A visita integra itinerário de cinco dias pelo Oriente Médio, que inclui Palestina, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita, como parte da agenda do chanceler brasileiro. As informações são do portal g1.