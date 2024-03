Em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante da Aeronáutica brigadeiro Carlos Almeida Baptista Júnior, contou como foi encontro com o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em São José dos Campos, em São Paulo, durante formatura no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).