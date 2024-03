Governadores dos Estados das regiões Sul e Sudeste planejam realizar compras conjuntas de equipamentos de segurança pública, como viaturas, câmeras para uniformes policiais e softwares. A medida teria dois objetivos: aumentar a integração entre as forças de segurança dos Estados para combater o crime organizado e baratear o custo dos equipamentos. Entre as decisões imediatas estão aumentar a celeridade na troca de informações, com integração entre as agências centrais de inteligência. E compartilhamento de dados sobre criminosos.