Com discurso alinhado elegendo a segurança pública e o meio ambiente como prioridades, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participaram nesta quinta-feira (29) da abertura da 10ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Sediado pela primeira vez em Porto Alegre, o evento segue até o próximo sábado (2).