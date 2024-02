O prefeito de Bagé, Divaldo Lara (PTB), recebeu na terça-feira (27) prazo de 15 dias dado pela Justiça Federal para se defender previamente das acusações de que teria recebido R$ 40 mil por mês em propina. O valor seria pago para manter contratos de cerca de R$ 27 milhões com uma empresa que administrou as áreas da saúde e da educação no município.