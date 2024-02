Em discurso feito no encerramento do encontro da Comunidade do Caribe (Caricom) em Georgetown, na Guiana, nesta quarta-feira (28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou medidas para aproximar o país do Caribe. Entre os acenos diplomáticos, Lula comentou aportes de recursos brasileiros na região, além de investimentos em obras transnacionais. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.