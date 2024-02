O Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sofreu uma tentativa de invasão no início da manhã deste sábado (24). O episódio foi relevado pelo portal de notícias Metrópoles e confirmado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). De acordo com a Secom, a Polícia está investigando e ninguém foi pego em flagrante.