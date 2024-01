Integrantes de movimentos sociais, sindicais, estudantis e da sociedade civil, além de militantes de partidos e personalidades do cenário político estadual, reuniram-se em ato público, no Centro Histórico da Capital, na tarde desta segunda-feira (8), para se manifestar em defesa da democracia e das instituições públicas. A ação decorre da passagem de um ano dos atos antidemocráticos que culminaram com as invasões e depredações ocorridas há um ano em Brasília.