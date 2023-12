O vereador Antônio Valesan (PTB), durante sessão da Câmara de Roca Sales, na noite de segunda-feira (4), acabou se valendo uma expressão de cunho racista ao cobrar uma empresa terceirizada por problemas decorrentes das enchentes que atingiram a cidade entre setembro e novembro. “Pegari” como é conhecido no município, apontou o descaso no recolhimento de entulhos e afirmou que iria embargar as atividades da empresa responsável pelo serviço “se isso continuar e não tiver um trabalho de gente branca”.