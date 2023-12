O deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) desferiu um tapa no também deputado Messias Donato (Republicanos-ES) durante a sessão solene de promulgação da reforma tributária nesta quarta-feira (20). A cerimônia contou com a presença de deputados, senadores e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Donato afirmou que registrará boletim de ocorrência. As informações são do Estadão e do g1.